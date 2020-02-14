РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В прошлом году в подмосковном Домодедове из ветхого жилья переехали 173 семьи, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета он подвел итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«В 2019 году компанией «Гюнай» в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого жилого фонда в городском округе Домодедово» снесено 4 дома в микрорайоне Авиационный. Новые квартиры получили 173 семьи или 261 человек переехал в новые комфортные жилые дома», – сказал Двойных.

В прошлом году в эксплуатацию ввели 270 тысяч квадратных метров жилья, из них 104 тысячи квадратных метров – это многоквартирные жилые дома.