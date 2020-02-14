РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 14 фев. В прошлом году в подмосковном Домодедове отремонтировали 57 дорог, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета он подвел итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«Мы всего (в 2019 году – ред.) отремонтировали 57 дорог протяженностью почти 80 километров. (Среди них – ред.) 43 муниципальные дороги, из них за счет бюджета города Москвы три дороги к СНТ; региональных дорог 14», – сказал Двойных.

Он также добавил, что на дорогах устранили более 2,5 тысяч ям, выполнили ремонт и обустройство 35 тротуаров, а также организовали подъездные дороги для многодетных семей в деревне Максимиха.