РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. Глава Балашихи Сергей Юров вручил награды членам городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в гарнизонном доме офицеров ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского, мероприятие посвятили Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в мероприятии приняли участие представители Мособлдумы, совета депутатов Балашихи, родители и вдовы воинов-интернационалистов, военнослужащие соединения. В храме прошла панихида, состоялся торжественный митинг и возложение цветов к мемориальному комплексу.

«Эта дата была установлена в день вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Память практически о 14 тысячах погибших наших соотечественниках, в том числе воинов из нашего города. Мы гордимся теми воинскими подразделениями, которые находятся на территории Балашихи. Я хочу поблагодарить сегодняшних военнослужащих. Отдельные слова благодарности ветеранам, которые сегодня занимаются патриотическим воспитанием детей. Низкий поклон матерям, вдовам погибших военнослужащих», – сказал Юров.

Он наградил почетными грамотами и благодарственными письмами членов балашихинского отделения ветеранской организации «Боевое братство». Военнослужащие дивизии вручили родителям и вдовам погибших воинов-интернационалистов памятные подарки. Также награды вручали депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, председатель балашихинского отделения «Боевого братства» Сергей Яковлев.

«В нашем городе много делается для того, чтобы подрастающее поколение знало о тех героях, которые отдали свои жизни защищая наше Отечество за его пределами. У нас несколько школ носят имена тех, кто погиб при исполнении воинского долга. Там установлены мемориальные доски, проводятся памятные мероприятия», – пояснил Яковлев.

Он зачитал поздравительный адрес от председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Бориса Громова.

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, – официальная памятная дата в России. Отмечается ежегодно 15 февраля.

В пятницу митинги и возложения цветов провели также у стелы возле Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и памятника в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный.