РИАМО - 14 фев. В Москве в суд направили уголовное дело в отношении бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД РФ Вячеслава Варчука, обвиняемого в получении взятки в размере 139 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Главного военного следственного управления СК РФ.

По версии следствия, бывший генерал-лейтенант получил деньги за предоставление преимуществ при распределении государственного заказа на выполнение работ для нужд ВВ МВД России. С 2009 по 2016 год он получил через посредника коммерческой фирмы 139 миллионов рублей.

«Варчук отдал подчиненным указания о проведении до конкурсных процедур переговоров с представителями этой коммерческой организации, а в последующем – неосуществлении должного контроля за исполнением заключенных госконтрактов. Указанные действия привели к завышению поставщиком начальных цен. Государству причинен ущерб на сумму более 308 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направили в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

Варчук был арестован в 2017 году. В июле 2018 года его признали виновным в получении взятки в размере 10 миллионов рублей и приговорили к шести годам колонии, лишили всех воинских званий и оштрафовали на 20 миллионов рублей.