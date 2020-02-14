РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Трое воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Подольска завоевали золотые медали на международных соревнованиях по пневматическому биатлону среди юношей и девушек 2007-2008 года рождения, сообщается в группе «МУ СШОР по лыжным гонкам» в соцсети «ВКонтакте».

С 11 по 14 февраля в Химках проходили MRBOC 2020 – международные соревнования по пневматическому биатлону среди юношей и девушек 2007-2008 года рождения. В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Латвии, Белоруссии, Франции, Казахстана, Сербии, Эстонии и разных регионов России.

«14 февраля, в заключительный день международных соревнований по пневматическому биатлону, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Валерий Вельдяскин, Тимофей Пархоменко и София Малошенко в составе сборных команд завоевали золотые медали», – говорится в сообщении.

11 февраля в индивидуальной гонке в упорной борьбе воспитанник школы Валерий Вельдяскин занял пятое место и вошел в цветочную церемонию награждения. 13 февраля двое юных спортсмена вошли в десятку сильнейших, Вельдяскин и София Малошенко заняли седьмое место. Оба стреляли на ноль.