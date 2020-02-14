РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В нынешнем году в подмосковном Домодедове планируют капитально отремонтировать Востряковскую школу №2 и Заревскую среднюю общеобразовательную школу, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета он подвел итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«Главная задача, которую мы ставим себе на 2020 год, – это проведение полного капитального ремонта двух школ – это Востряковская школа №2 и Заревская средняя общеобразовательная школа», – сказал Двойных.

Также в 2020 году всех учеников начальных классов обеспечат бесплатным горячим питанием в соответствии с поручением президента РФ.