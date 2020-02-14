РИАМО - 14 фев. Стал известен график тематических приемов жителей Подмосковья в приемной правительства региона, министерств, муниципалитетов с февраля по май текущего года, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

27 февраля пройдет тематический прием по вопросам транспортного обеспечения и дорожной инфраструктуры. Начало в 10:00. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья проведет прием в здании министерства (Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция В).

Тематический прием по вопросам комплексного благоустройства территорий 12 марта в 10:00 проведет министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в профильном министерстве (Красногорск, бульвар Строителей, дом 1).

Областной прием жителей ко Дню Победы пройдет 23 апреля. Его проведут руководители центральных исполнительных органов государственной власти Подмосковья в своих ведомствах. Начало в 10:00.

Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, министр образования региона Ирина Каклюгина и министра здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова проведут прием граждан по вопросам подготовки к летнему отдыху детей. Прием начнется в 10:00.

Жителей региона приглашают в министерство соцразвития (Москва, улица Кулакова, дом 20), министерство образования (Одинцовский городской округ, поселок Ново-Ивановское, улица Калинина, дом 1) и министерство здравоохранения (Красногорск, бульвар Строителей, дом 1).

Тематические приемы также проведет управление по работе с обращениями граждан и организаций в приемной правительства области (Москва, улица Садовая-Триумфальная, 10/13, строение 2). Кроме того, приемы проведут главы городских округов в администрациях и уполномоченные лица администраций муниципалитетов в общественных приемных исполнительных органов государственной власти в округах.