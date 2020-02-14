РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В микрорайоне Климовск Подольска пони вырвался из рук хозяйки и разбил головой авто, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В микрорайоне Климовск на перекрестке Южного переулка и проспекте 50 лет Октября 14 февраля примерно в 17:30 пони сильно разогнался и, несмотря на попытки хозяйки его остановить, на скорости ударился головой в заднюю часть автомобиля», – сказал очевидец.

По его словам, у животного остался глубокий порез, на автомобиле – вмятина. Люди не пострадали.