РИАМО - 14 фев. Голосование за «Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий» стартовало на портале «Добродел», список подъездов для голосования определили по итогам второго подэтапа московского областного смотра-конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Конкурс на лучший подъезд Подмосковья проходит в рамках целевой программы губернатора, направленной, прежде всего, на повышение качества жизни наших жителей. Андрей Юрьевич (губернатор области Андрей Воробьев – ред.) придает огромное значение реализации данной программы, которая нашла большой и позитивный отклик у населения», - сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Проголосовать за лучший отремонтированный подъезд можно будет до 26 февраля включительно по ссылке.

Всего в Подмосковье в рамках программы капремонта подъездов с начала ее действия привели в порядок около 82 тысяч подъездов. В 2020 году планируют отремонтировать 8,5 тысяч подъездов.