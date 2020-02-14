РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. В подмосковной Балашихе наибольшее число ДТП с пострадавшими произошло в январе текущего года у автодороги М-7 «Волга» – микрорайон Салтыковка, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Александр Лобойко.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» прошла пресс-конференция, на которой Лобойко подвел итоги оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за январь 2020 года.

«В январе текущего года у нас сложилась аварийно-опасная зона в районе автодороги М-7 «Волга» – микрорайон Салтыковка в районе поворота на улицу Евстафьева. Там произошло в том числе 2 наезда на пешеходов на пешеходных переходах. Большое количество ДТП зафиксировано и на Керамической улице», – сказал Лобойко.

Он отметил, что автомобильная дорога Новый Милет-Торбеево также оказалась в числе самых аварийных за первый месяц текущего года.

Основными видами ДТП по прежнему являются столкновения и наезды на пешеходов. Большинство нарушений ПДД совершаются водителями, это одна из основных причин ДТП в Балашихе.

Всего за январь 2020 года на территории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 12 происшествий с пострадавшими (в прошлом году – 13), в результате которых погиб один человек, получили ранения 13 человек, один из них 4-х летний ребенок.