РИАМО - 14 фев. На юго-востоке Москвы на 13-м километре МКАД произошло столкновении трех автомобилей, в связи с чем движение затруднилось, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного управления Госавтоинспекции.

ДТП случилось в пятницу в 17:46 на внешней стороне 13-го километра МКАД.

«Движение на данном участке дороги незначительно затруднено», – говорится в посте.

В аварии пострадавших нет. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.