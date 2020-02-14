РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 фев. В подмосковном Королеве полицейские исполнили мечту 11-летней девочки, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Московской области.

В одной из социальных сетей мама Насти написала, что их семья ищет настоящего полицейского, чтобы исполнить детскую мечту. 14 февраля в свой день рождения 11-летняя Настя хотела познакомиться с настоящим полицейским и прокатиться на настоящей полицейской машине и познакомиться с настоящей полицейской собакой.

«Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области исполнили мечту одиннадцатилетней Насти из Королева. Эта по-настоящему отважная девочка мечтает стать полицейским, когда вырастет. К ней в гости пришел начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городскому округу Королев подполковник полиции Алексей Шаров», – говорится в сообщении.

Он поздравил девочку и пригласил вместе с мамой и младшей сестрой Катей посетить Центр кинологической службы УМВД России по городскому округу Королев. Во время поездки на служебном автомобиле полицейский рассказал детям об особенностях самой «народной» правоохранительной специальности.

В Центре кинологической службы гостей встречали начальник городского Управления полковник полиции Игорь Лащук и начальник Центра майор полиции Сергей Михалев. Они познакомили Настю со служебными собаками, которые под чутким присмотром кинологов продемонстрировали свои умения и навыки.

«В завершение встречи во время праздничного чаепития сотрудники полиции вручили девочке подарки и сделали памятные фото», – заключается в материале.