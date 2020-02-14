РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В подмосковном Домодедове в 2021 году планируют начать ремонт Востряковской амбулатории, а также отделений больницы микрорайона Авиационный, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета подвели итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«Основные задачи в сфере здравоохранения на 2020 год – это проектирование капитального ремонта Востряковской амбулатории и отделений больницы микрорайона Авиационный, а в 2021 году мы должны начать там ремонт», – сказал Двойных.

Также в 2020 году планируется провести реорганизацию хирургической службы и сделать проект новой поликлиники в микрорайоне Южный.