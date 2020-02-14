РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. Движение автотранспорта ограничат в микрорайоне Западный Домодедова в связи с проведением лыжных соревнований 15 февраля, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением лыжных соревнований 15 февраля с 08:30 до 15:00 будет ограничено движение автотранспорта по улице Летняя в микрорайона Западный от пересечения с улицей Опушка до стоянки автомашин», – говорится в сообщении.

Движение вновь запустят в 15:00.