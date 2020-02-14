РИАМО - 14 фев. В прошлом году в России люди чаще женились, а разводов по стране стало меньше, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными», - говорится в материале.

Согласно статистике, в минувшем году в России официально оформили отношения 917 тысяч пар, что на 24 тысячи больше показателя, который был два года назад.

Число разводов уменьшилось в 2019 году до 528 тысяч, что на 56 тысяч меньше, чем год назад.

Наибольшее количество заключенных браков среди молодых людей в возрасте 25-29 лет. Уменьшение числа разводов объясняется тем, что в России растет количество гражданских браков, поэтому и меньше становится разводов, к тому же многие люди решаются на развод только спустя год, пять, 20 лет после женитьбы.

Лидер по зарегистрированным бракам среди регионов России – Москва. В 2019 году в столице было зарегистрировано 79,5 тысяч браков, что больше на 4 тысячи, чем годом ранее, а разводы снизились до 42,49 тысячи.

На втором месте – Подмосковье, где было заключено 54,4 тысячи союзов, однако в Московской области увеличилось количество разводов до 32,6 тысячи случаев.