РИАМО - 14 фев. С путей на станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии достали тело пассажира, который упал под поезд, врачи скорой диагностировали смерть мужчины, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.
Примерно в 16:50 с платформы станции «Менделеевская» на жесткий путь под приходящий поезд упал мужчина. На «серой» ветке не ходили поезда, так как пришлось снимать напряжение с контактного рельса.
«Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины. По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении.
На данный момент движение поездов введено в график.
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