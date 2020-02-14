РИАМО - 14 фев. С путей на станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии достали тело пассажира, который упал под поезд, врачи скорой диагностировали смерть мужчины, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

Примерно в 16:50 с платформы станции «Менделеевская» на жесткий путь под приходящий поезд упал мужчина. На «серой» ветке не ходили поезда, так как пришлось снимать напряжение с контактного рельса.

«Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины. По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении.

На данный момент движение поездов введено в график.

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