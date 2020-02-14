РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В прошлом году более 100 врачей приняли на работу в центральную городскую больницу Домодедова, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на подведении итогов социально-экономического развития округа.

В пятницу в администрации муниципалитета подвели итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«За 2019 год в домодедовскую центральную городскую больницу принято более 100 врачей. <…> В 2019 году 69 врачам совместно с советом депутатов мы к компенсировали аренду квартир из муниципального бюджета. 14 медицинских работников были обеспечены жилыми помещениями», – сказал Двойных.

В 2019 году в Домодедове открыли фельдшерско-акушерский пункт, а также отремонтировали Растуновскую поликлинику. В микрорайоне Южный открыли филиал поликлиники, подстанцию скорой помощи. При домодедовской центральной поликлинике открыли Центр спасения конечностей.