РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В микрорайоне Львовский Подольска в доме на Красной улице отключили газоснабжение из-за попадания воды в систему газоснабжения, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне «Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

В доме №56/10 на улице Красная в микрорайоне Львовский Подольска вечером 12 февраля прекратили подачу бытового газа из-за попадания воды в систему газоснабжения. Газовые службы были вынуждены отключить от газа весь дом, так как источник поступления воды в общедомовую систему газового снабжения не был установлен.

«По состоянию на 12:00 14 февраля доступ получен во все квартиры по одному стояку 10-го подъезда, замечаний к техническому состоянию газового оборудования у газовой службы не имеется, газ подключен. Работа по обследованию жилых помещений продолжается. С помощью управляющей компании проводится работа по установлению собственников, которые фактически не проживают в своих жилых помещениях», – говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями, предъявляемыми при эксплуатации газовых систем и оборудования, предоставление услуги подачи газа не представляется возможным до выявления и устранения источника загрязнения системы газоснабжения, а также устранения опасности при эксплуатации внутриквартирного газового оборудования.

Для исключения ситуации, угрожающей жизни людей, подача газа возобновится только после проверки всех квартир на соответствие требованиям к безопасной эксплуатации газового оборудования. Специалистам необходимо обследовать газовое оборудование, вентканалы и дымоходы во всех квартирах в жилом доме. После устранения нарушений подача газа возобновляется.

Даже если одна квартира не допустит сотрудников газовой службы, то не подключат весь стояк. Жителей попросили отнестись с пониманием к требованиям специалистов газовой службы. Сроки газоснабжения МКД напрямую зависят от выявления и устранения нарушений, указанных специалистами.