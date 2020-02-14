РИАМО - 14 фев. Жители Москвы смогут задать свои вопросы представителям ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) на встрече 3 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы посетить мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться. Регистрацию можно пройти по ссылке. Встреча пройдет по адресу: 2-й Лесной переулок, дом 11, строение 1. На объекте действует пропускная система, поэтому при себе нужно будет иметь паспорт.

«Мы проводим встречу такого формата уже в четвертый раз. Мы видим положительный отклик от жителей. Часто нас спрашивают о дате новой встречи в социальных сетях», — отметил руководитель ЦОДД Михаил Кизлык.

В ходе встречи обсудят актуальные проблемы районов. Участие в мероприятии примут координаторы административных округов, специалисты, которые отвечают за работу светофоров, а также сотрудники отдела фотовидеофиксации.

«Основные темы для обсуждения — организация пешеходных переходов, установка знаков и светофоров, изменение схем движения», — добавляется в материале.

Только за прошлый год в Москве реализовали более 50 предложений, который прозвучали на подобных встречах с местными жителями. Так, в столице появилось четыре новых пешеходных перехода, 24 светофора, а на семи улицах обустроили дополнительные парковочные места.

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