РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В подмосковных Люберцах клуб «Красково» занял первое место в турнире «Пяти стадионов» по мини-футболу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В пятницу на стадионе «Урожай» в поселке Томилино прошел турнир «Пяти стадионов» по мини-футболу. Соревновались спортсмены 2009-2010 годов рождения. В соревнованиях принимали участие команды ФК «Урожай», ФК «Балятино», ФК «Малаховка» и ФК «Красково».

«Главная цель турнира – популяризация мини-футбола. Мы хотим привлечь в этот вид спорта как можно больше юных жителей округа. По итогам встречи первое место у команды ФК «Красково», второе у ФК «Урожай», третье место у ФК «Балятино», – сказал председатель спорткомитета администрации городского округа Люберцы Владимир Сурков.

Участники турнира были награждены кубками, медалями и грамотами.