РИАМО – 14 фев. Согласно данным статистики, YouTube является третьим по популярности сайтом в России, при этом в российском сегменте видеохостинга есть более 500 каналов с более чем 1 миллионом подписчиков, передает Газета.ru.

«Видеохостингу YouTube исполняется 15 лет. В честь юбилея пресс-служба компании Google, владеющей сервисом, поделилась с «Газетой.Ru» статистикой о работе платформы», – отмечается в материале.

Кроме каналов-миллионников, в РФ есть порядка 6 тысяч каналов с числом подписчиков более 100 тысяч.

Общее число зарегистрированных ежемесячных пользователей YouTube составляет свыше 2 миллиардов человек. Каждый день в сервисе просматривается более 1 миллиарда часов видео и генерируют миллиарды просмотров. При этом 500 часов контента загружается на сервис каждую минуту.

«По сравнению с прошлым годом число авторов, зарабатывающих пятизначные цифры в долларах, увеличилось более чем на 40%», – заключается в материале.