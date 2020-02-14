РИАМО - 14 фев. Поезда метро на участке Серпуховско-Тимирязевской линии вновь курсируют по графику после происшествия с пассажиром на путях, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В пятницу произошел инцидент с человеком на путях на станции «Менделеевская». По данной причине движения поездов не было от станции «Владыкино» до станции «Чеховская». В обратную сторону по Серпуховско-Тимирязевской линии поезда ходили с увеличенными интервалами.

«Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) введено в график», - говорится в сообщении.

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