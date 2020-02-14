РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 фев. Подлинность бюллетеней голосования собственников двух многоквартирных домов в Красногорске проверят правоохранительные органы, сообщил заведующий территориальным отделом №15 Госжилинспекции Московской области Сергей Белянский.

Дома №№3 и 4 на улице Молодежной в Красногорске с 1 февраля включены в реестр лицензий управляющей компании ООО «УК Родной городок». Ранее домами управляла УК «Образцово». Группа жителей не согласна со сменой УК и обратилась в Госжилинспекцию, общественную палату Московской области, администрацию муниципалитета, правоохранительные органы и другие структуры с просьбой проверить легитимность ее избрания. В четверг в администрации округа провели встречу с жителями и обсудили ситуацию со сменой УК.

«Протоколы и бюллетени в ГЖИ поступили. Как предписано приказом, они у нас хранились. 12 февраля мы передали все оригиналы документов в УМВД России по городскому округу Красногорск. Основанием послужило то, что в Госжилинспекцию неделю назад начали массово поступать обращения от жителей с просьбой проверить их на фальсификацию», – пояснил Белянский.

Он добавил, что данным вопросом также занимается прокуратура.

По словам Белянского, в двух домах 2 486 собственников, которые имеют право принимать участие в голосовании. Жилищным кодексом и федеральным законом определен порядок проведения общих собраний собственников. Определен кворум – 50%, из которых большинство принимает решение. Включение в реестр лицензий определено приказом Минстроя.

«С 15 декабря по 15 января в наших домах проходило общее собрание собственников. Я, как и многие жители, сомневаюсь, что оно проходило честно. Основная претензия в том, что мы не можем получить и проверить бюллетени. Организаторы собрания нам не показывают копии, хоть и обязаны», – сказал на собрании житель дома №4 Егор Хрипунов.

Однако, инициатор голосования за смену УК, житель дома №3 Виталий Реутов утверждает, что протоколы голосования вывешивали на информационные доски, но их снимали.

Во встрече приняли участие представители общественной палаты Московской области Валерий Мамчур и Вячеслав Панькин, а также замглавы администрации округа Анатолий Миначенков.

«Сегодняшняя встреча была организована, чтобы все стороны могли высказаться. Окончательное слово, если будет проверка, будет за Госжилинспекцией и правоохранительными органами. Мы, как общественная палата, всегда пропагандировали, чтобы все вопросы решались мирно и в правовом поле», – отметил Мамчур.