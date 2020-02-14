РИАМО - 14 фев. Российская певица МакSим выложила свою последнюю песню «Преданным» перед тем, как взять большую паузу в карьере артистки, сообщает Газета.ru.

Сейчас новая песня под названием «Преданным» стала доступна на цифровых платформах. Композиция порадовала поклонников певицы.

«Такая нежная песня! Чувствуется сразу приближение весны», — написали фанаты в комментариях.

Ранее стало известно, что МакSим возьмет паузу в творческой деятельности, в связи с проблемами со здоровьем после аварии, которая произошла в 2019 году. Возможно, что певица больше не вернется на сцену.

МакSим является российской певицей, автором, исполнительницей и музыкальным продюсером. Особенно известна она была после выпуска 28 марта 2006 года альбома «Трудный возраст».