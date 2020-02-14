РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. Дополнительные фонари появились на 11 нерегулируемых пешеходных переходах Балашихи и Реутова в январе текущего года, их освещенность увеличилась в семь раз, сообщил начальник ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» Александр Лобойко.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» прошла пресс-конференция, на которой Лобойко подвел итоги оперативно-служебной деятельности ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за январь 2020 года.

«Совместно с администрацией городских округов Балашиха и Реутов в 2019 году нами была проведена проверка пешеходных переходов на территории обслуживания. Было установлено, что порядка 68% пешеходных переходов не отвечало нормативным требованиям в части обеспечения видимости. В январе текущего года проведена реконструкция освещения уже на 11 пешеходных переходах. Освещенность увеличилась почти в семь раз», – сказал Лобойко.

Он добавил, что к концу 2020 года дополнительное освещение проведут более чем на 130 пешеходных переходах, что составит 1/4 часть от их общего количества.

«Это очень хороший показатель. Большое спасибо главам Балашихи и Реутова Сергею Юрову и Станиславу Каторову за то, что они поддержали нас в этом вопросе. На обустройство дополнительного освещения на пешеходных переходах было предусмотрено выделение муниципальных и областных средств и подготовлен адресный перечень, в соответствии с которым и проводятся необходимые работы», – пояснил Лобойко.

По его словам, они обязательно будут следить за динамикой изменений дорожной ситуации, насколько это повлияет на уменьшение числа аварий на пешеходных переходах, ожидая улучшения ситуации.

ГИБДД Балашихи в текущем году особое внимание при проведении контрольно-надзорной деятельности уделяет профилактике ДТП, связанных с наездами на пешеходов. Данный вид происшествий находился в 2019 году в критической динамике. Наезды на пешеходов на пешеходных переходах составили 65%, остальная часть – вне зоны действия пешеходных переходов.