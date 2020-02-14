РИАМО - 14 фев. На столичных дорогах в вечерний час пик зафиксировали загруженность в восемь баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы отмечают на северо-восточном, северном, юго-западном, южном и юго-восточном участках МКАД. Также пробки практически замкнули Третье транспортное кольцо и Садовое кольцо столицы.

В центре мегаполиса также сильные затруднения в движении транспорта. Пробки наблюдаются на Бульварном кольце, набережных Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала, около станций метро «Полянка», «Новокузнецкая», «Кропоткинская», «Лубянка» и других.

К 19:00 прогнозируется снижение загруженности столичных улиц до семи баллов. Свободное движение транспорта по городских дорогам ожидается к 21:00, тогда будет только три балла.