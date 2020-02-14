РИАМО – 14 фев. Утвержден новый состав совета при президента РФ по противодействию коррупции, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, передает Газета.ru.

Также в документе говорится о составе президиума совета по противодействию коррупции.

«Согласно документу, в состав нового совета и президиума вошли председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев», – отмечается в материале.

Кроме того, в состав совета вошли министр труда и соцзащиты России Антон Котяков, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, помощник президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В состав совета главы государства по согласованию вошел генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.