РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В прошлом году в Домодедове объем потребительского рынка составил 46 миллиардов рублей, сказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

В пятницу в администрации муниципалитета подвели итоги социально-экономического развития Домодедова за 2019 год.

«Потребительский рынок находится в развивающейся стадии. Сегодня рост к результатам 2018 года составил 116%. У него колоссальный объем – 46 миллиардов рублей», – сказал Двойных.

Он отметил, что в сфере торговли в Домодедове работают более 18 тысяч человек.

Двойных также напомнил об обязательствах по сохранению доступности продовольственных товаров не только в центральной части города и крупных микрорайонах, но также в селах и деревнях округа. Он также поблагодарил Райпотребсоюз, который ведет активную работу и делает продукты питания доступными для всех жителей городского округа Домодедово.

«Основной задачей 2020 года в области потребительского рынка станет борьба за сохранение на полках товаров домодедовских производителей», – отметил Двойных.