РИАМО - 14 фев. В этом году Зарайск могут посетить до 200 тысяч туристов, а по окончанию программы благоустройства городской округ сможет принимать до 650 туристов ежегодно, сообщил в пятницу глава Зарайска Виктор Петрущенко.

«Туристов примерно 150-200 тысяч, мы думаем, что будет в этом году. Мы на этом не хотим останавливаться. Планируем, что дойдем до 600-650 тысяч туристов в год. Для этого нужна инфраструктура», - сказал Петрущенко.

Он отметил, что такие показатели принесут порядка 1,8 миллиарда рублей. Качественное изменение городской среды привлекает в округ все больше предпринимателей.

«Все эти здания у нас сейчас (на улице Красноармейской - ред.), как горячие пирожки, за ними люди выстраиваются в очередь. <...> Если турист остается на ночь, то минимум потратит 3 тысячи рублей. Если 600 тысяч умножить на 3 тысячи, получается 1,8 миллиарда, а это бюджет нашего города», - добавил Петрущенко.

По его словам, в 2020 году на благоустройство городского округа выделено 250 миллионов рублей. Дополнительные средства планируется получить в ходе участия в федеральном конкурсе.

«Деньги, которые подтвержденные на этот год, это в пределах 250 миллионов рублей. Сейчас мы участвуем в федеральном конкурсе малых исторических городов. 1 марта будет результат. Мы надеемся, что получим дополнительные 50-60 миллионов рублей, которые сможем вложить в наш город», - заключил Петрущенко.