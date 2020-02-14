РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В подмосковном Подольске жителям многоквартирного дома на Октябрьском проспекте привели в норму температурные параметры в квартирах после жалобы в МКУ «Окружное хозяйство», сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По обращению жителей многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, 21А, по вопросу неудовлетворительной работы системы центрального отопления МКУ «Окружное хозяйство» совместно с теплоснабжающей организацией МУП «Подольская теплосеть» провели комиссионное обследование внутридомовой системы центрального отопления.

«По результатам обследования даны рекомендации и составлен план работ по устранению недостатков. После выполнения наладочных мероприятий и установке дополнительного теплотехнического оборудования температурные параметры в жилых помещениях соответствуют нормативным», – говорится в сообщении.

В ходе сдачи МУП «Подольская теплосеть» выполненных работ представители МКУ «Окружное хозяйство» разъяснили порядок оказания жилищно-коммунальных услуг активным гражданам дома и председателю ЖСК «Учитель». Также обсудили нормы жилищного законодательства в сфере ЖКХ и другие вопросы, связанные с содержанием многоквартирных домов. Председателю ЖСК «Учитель» объявили благодарность за активную позицию по совместному решению вопросов жилищно-коммунального хозяйства.