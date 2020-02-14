РИАМО - 14 фев. Поезда на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро снова начали курсировать после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Twitter-аккаунте московской подземки.

Ранее движения поездов не было от станции «Владыкино» до станции «Чеховская». В обратную сторону поезда ходили с увеличенными интервалами. Причиной данных затруднений в движении стал человек на путях подземки на станции «Менделеевская».

«Движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии (9) восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.

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