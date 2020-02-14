РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Глава Подольска Николай Пестов вручил юбилейную медаль «75-лет Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг» ветерану Великой Отечественной войны Ивану Фофонову, сообщается на сайте администрации округа.

13 февраля отмечалась 75-я годовщина освобождения Будапешта от немецко-фашистских захватчиков. Это событие было частью крупнейшей стратегической наступательной операции Красной Армии. За 108 дней непрерывных боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 56 дивизий и бригад врага, заплатив за победу 80 тысячами убитых солдат и офицеров. Освобождение венгерской столицы облегчило советским войскам продвижение на Берлин. В Подольске проживают трое ветеранов, принимавших участие в освобождении Будапешта и награжденных медалями «За взятие Будапешта»: Алексей Кузнецов, Николай Герасимов и Иван Фофонов.

«Вместе с кадетами климовской гимназии имени Подольских курсантов глава городского округа Подольск Николай Пестов 13 февраля побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны Фофонова и поздравил его с памятной датой. Уважаемому земляку, которому идет 102 год, Пестов первому в округе вручил юбилейную медаль «75-лет Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг», – говорится в сообщении.

Фофонов в 1939 году был призван в Красную Армию, служил в пограничных войсках на границе с Китаем. В ночь на 1 января 1942 года переведен на Центральный фронт под Москву, затем воевал на Калининском фронте в составе 43-й Армии, на 2-м Украинском фронте. Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии. День Победы встретил в Чехословакии. Демобилизовался в декабре 1946 года. В микрорайон Климовск он приехал в 1948 году и поступил на службу в военизированную охрану Климовского штамповочного завода.

Кадеты поблагодарили Ивана Николаевича за Победу в Великой Отечественной войне.

«Растите добрыми, сильными, смелыми – такими солдатами были мы! Нас растила, учила лучшему любимая Родина, и мы воевали храбро, защищая свое Отечество. Я вам желаю проявить свои таланты и характер в мирное время, любите своих родителей, школу, друзей, свой город и страну!» – сказал Фофонов.