РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 фев. Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в мае текущего года планируют впервые провести конкурс профессионального мастерства среди водителей микроавтобусов Балашихи и Реутова, сообщил начальник Госавтоинспекции Александр Лобойко.

В пятницу в здании отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» в микрорайоне Саввино прошла пресс-конференция, на которой были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за январь 2020 года.

«В мае текущего года на территории обслуживания ОГИБДД мы планируем провести на базе Автоколонны конкурс водительского мастерства среди водителей маршруток. Надеюсь, что глава городского округа Сергей Юров в этом поддержит нас и мероприятие станет традиционным и ежегодным. Тем самым, будем создавать коллектив транспортников, которые осуществляют перевозки пассажиров для того, чтобы между ними было меньше конкуренции и больше диалога», – сказал Лобойко.

Он подчеркнул, что основная задача – снизить с помощью этого конкурса число нарушений ПДД и повысить профессионализм водителей, что позволит компаниям совершенствовать навыки своих водителей.

«Такие конкурсы проводились всегда в советские времена, были неотъемлемой частью работы транспортного предприятия, звание «Лучший водитель» давало право на прибавку к зарплате. Водители, которые занимали первые места, становились в своих отрядах наставниками, обучали потом молодых. Это мы хотели бы внедрить и у нас», – пояснил Лобойко.

По его словам, судить конкурс могли бы представители ГИБДД, врачи, сотрудники администрации.

Конкурс будет включать в себя несколько этапов: проверку знаний дорожного движения, основ медицинской помощи, маневрирование, устранение технической неисправности. Будут определены победители в номинациях: «Лучшая организация», «Лучший молодой водитель», «Лучший на маневрировании», «Лучший на устранении неисправности», «Лучший в оказании медпопощи», «Лучший на знания ПДД».

«Кроме того, победитель конкурса водительского мастерства сможет приклеить специальную наклейку на борт своего транспортного средства, чтобы пассажиры знали, кто за рулем», – заключил Лобойко.

По его информации, за первый месяц текущего года на территории обслуживания по вине водителей пассажирского автотранспорта не было совершено ни одной аварии с пострадавшими, однако в 2019 году произошло 6 ДТП, в которых пострадало 7 человек из-за столкновений и наездов на пешеходов.