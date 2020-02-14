РИАМО - 14 фев. Совет депутатов в пятницу избрал главой Ленинского городского округа Подмосковья Алексея Спасского, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В Ленинском городском округе Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на 5 лет избран Спасский Алексей Петрович», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством, глава округа избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Предыдущий глава Ленинского городского округа Валерий Венцаль ушел в отставку в конце января.

Спасский ранее занимал должность главы городского округа Кашира.