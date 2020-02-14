РИАМО - 14 фев. Согласно данным опроса компании ESET, более трети пользователей сайтов знакомств в прошлом году наткнулись на обманщиков, сообщает Газета.ru.

«В 2018 году эти цифры были на 6% ниже. При этом в прошлом году также увеличилось количество получаемых сообщений с вирусами и странными текстами (38% против 28%)», - говорится в материале.

Кроме того, 11% участников опроса рассказали, что их шантажировали.

Также 47% опрошенных утверждают, что не нуждаются в защите мобильных телефонов и не пользуются антивирусом.

Участниками исследования стали порядка 2 тысячи пользователей из России.