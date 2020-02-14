РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. Более 30 тысяч рабочих мест планируется создать в особой экономической зоне «Максимиха» на территории городского округа Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области утвердило проект планировки территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Максимиха» в городском округе Домодедово.

«В рамках проекта площадью более 2 гектаров планируется создать около 30 тысяч рабочих мест в сферах легкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Строительство планируется вблизи крупнейших транспортных магистралей: автомагистрали М-4 «Дон», Каширское шоссе и окружной железной дороги. Производство удалено от жилых домов.

Реализация проекта рассчитана на 14 лет. Первый этап длится до 2027 года, второй – до 2034. За это время построят все инфраструктурные объекты, сформируют земельные участки для предоставления резидентам, а также завершат строительство и запустят производственные процессы.

Проект разработал Институт градостроительного и системного проектирования. Девелопером территории выступает ООО «ВТБ-Недвижимость».