РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. Подольское предприятие по пошиву детской одежды ООО «Равол» представит новую коллекцию школьной формы, а также верхнюю одежду и праздничные образы на 24-й Международной выставке «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» ­– «CJF-Детская мода-2020. Весна», сообщается на сайте администрации округа.

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 24 по 27 февраля пройдет 24-я Международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам» ­– «CJF-Детская мода-2020. Весна». Мероприятие организовано при поддержке министерства промышленности и торговли РФ под патронатом торгово-промышленной палаты РФ.

«Новые модели детской одежды и обуви сезона осень-зима 2020/2021 года на площади 7000 квадратных метров продемонстрируют свыше 350 компаний из 21 страны, в том числе Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, Канады и ряда других стран. Активное участие в выставке примет подольская компания детской одежды ООО «Равол». В ходе выставки предприятие представит разнообразный ассортимент моделей – новую коллекцию школьной формы, а также верхнюю одежду и праздничные образы», – говорится в сообщении.

Подольская компания успешно работает на оптовом рынке детской одежды с 2000 года. Главной целью ООО «Равол» является удовлетворение потребностей детей и их родителей в качественных товарах, необходимых для гармоничного развития современного ребенка. Все модели разработаны с учетом особенностей фигуры российских детей и различных вкусовых предпочтений покупателей.