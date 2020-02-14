РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В Домодедове за 2019 год произвели 52 тысячи тонн молока, рассказал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на подведении итогов социально-экономического развития округа.

Подведение итогов социально-экономического развития Домодедова за 2019 год прошло в пятницу в администрации муниципалитета.

«Всего в сельскохозяйственных предприятиях округа произведено 52 тысячи тонн молока, что на 2 тысячи тонн больше аналогичного периода прошлого года. За 2019 реализовано 17 800 тонны скота и птицы на мясо, что 475 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», - сказал Двойных.

Он подчеркнул, что Домодедово в 2019 году сохранил лидерство по объему производства молока и поголовью стада среди муниципальных образований Московской области. В 2020 году планируется увеличить показатели 2019 года.

Глава округа особенно отметил коллектив племзавода «Барыбино», который стабильно достигает высоких результатов в сельскохозяйственном производстве, а также коллектив племзавода «Повадино», который в 2019 году значительно улучшил свои результаты, произведя более 16 тысяч тонн молока.