РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. Ученикам лицея №6 подмосковного Дзержинского в рамках флешмоба «Зарядка с депутатом» показали основы мас-рестлинга, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

Флешмоб «Зарядка с депутатом» прошел в пятницу в лицее № 6 «Парус» Дзержинского. В нем принял участие депутат совета депутатов горокруга Дзержинский Дмитрий Белов.

«В рамках урока физкультуры для учащихся 6 и 7 класса был проведен мастер-класс по народной якутской борьбе мас-рестлингу. Основы данного вида спорта школьникам показали Дмитрий Белов и вице-президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров», - говорится в сообщении.

Начался флешмоб с разминки на все группы мышц. За тем прошел сам мастер-класс.

Мероприятие организовано администрацией Дзержинского и «РосМолСпорт Московской области» при поддержке главы горокруга Людмилы Ивановой, совета депутатов округа и директора лицея №6 Оксаны Щемеровой.

Мас-рестлинг (перетягивание палки) – национальный вид спорта Якутии, признанный в России и введенный в 2003 году во всероссийский реестр видов спорта.