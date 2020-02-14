РИАМО - 14 фев. Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена не ходят между станциями «Владыкино» и «Чеховская» из-за пассажира, упавшего на пути, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции «Владыкино» до станции «Чеховская», - говорится в сообщении.

В обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом. Причиной остановки и задержки движения поездов стал человек на путях подземки.

Как уточняется в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене, инцидент произошел на станции «Менделеевская». Напряжение снято от станции «Чеховская до станции «Владыкино».

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