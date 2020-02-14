РИАМО - 14 фев. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов встретится с представителями бизнеса 26 февраля в региональном доме правительства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Мероприятие начнется в 11:30.

«Встреча пройдет в здание дома правительства Московской области по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1», – говорится в сообщении.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить анкету до 14:00 21 февраля. Регистрация на участие доступна по ссылке.

Трансляция мероприятия будет организована на официальном сайте областного правительства.