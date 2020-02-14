РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 фев. В подмосковном Подольске 15 февраля пройдет семинар, в ходе которого все желающие смогут узнать о признаках наступления кризиса среднего возраста и путях выхода из него, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В климовском центре социальной помощи семье и детям «Гармония» 15 февраля пройдет семинар «Кризис среднего возраста. Признаки и пути выхода». Начало в 11:00. В ходе семинара участники узнают о признаках наступления кризиса среднего возраста, отличии протекания его у мужчин и женщин, а также способах выхода из него», - говорится в сообщении.

Кризис среднего возраста – это эмоциональное долговременное состояние, возникающее в среднем возрасте и отмечающееся депрессивными проявлениями из-за переоценки жизненного опыта. Кризис затрагивает возраст от 35 до 55 лет и включает сожаления о безвозвратно упущенных возможностях, мечтаниях, а также переживаниях, связанных с наступлением первых признаков старости.

Климовский центр социальной помощи семье и детям «Гармония» расположен по адресу: улица Заводская, 15/1. Телефон для справок 8 (496) 762-61-24.