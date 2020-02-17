РИАМО – 17 фев. В 2019 году АО «Воскресенские минеральные удобрения» произвело 628,8 тысячи тонн товарной продукции, при этом выпуск минеральных удобрений достиг 599,6 тысячи тонн, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«На предприятии были выпущены рекордные объемы нишевых марок удобрений (МАФ 12-61 водорастворимый и NPK водорастворимые с микроэлементами)», - уточняется в материале.

С 2017 года на «ВМУ» ведется реализация крупнейшего за последние десятилетия инвестпроекта по модернизации сернокислотного производства. Он предполагает поэтапную замену трех абсорбционных башен. Разработчиком проекта и поставщиком оборудования выбран один из мировых лидеров в производстве сернокислотного оборудования - канадская фирма Chemetics. Общая сумма контракта составляет более 10 миллионов долларов США.

Замена второй башни, обеспечивающей санитарную очистку газов перед выбросом их в атмосферу, была проведена в сжатые сроки и проходила в период остановочного ремонта. Стоимость второго этапа проекта составила 232 миллиона рублей с НДС. Его успешное завершение позволило предприятию в 2019 году выйти на стабильное производство серной кислоты на проектных нагрузках. Ее в минувшем году было произведено почти 453 тысячи тонн.

Безопасность энергоснабжения удалось повысить благодаря строительству новой подстанции глубокого ввода (ПГВ) «Азотная». Общий объем инвестиций в проект составил около 185 миллионов рублей. Новая подстанция трансформаторной мощностью 126 МВА повысит надежность энергоснабжения не только цехов и подразделений предприятия, но и потребителей центральной части Воскресенска, в том числе ряда промышленных и социальных объектов. Кроме того, благодаря ее запуску созданы дополнительные резервы мощности электроэнергии. Они необходимы как для создания новых производственных линий на самом химкомбинате, так и для дальнейшего развития города.

По итогам 2019 года завод показал хорошую прибыль при взятых высоких производственных темпах. Причем положительная динамика прослеживалась по всем действующим сегодня технологическим направлениям, что позволило запланировать к реализации в 2020 году семь крупных инвестпроектов, связанных с увеличением мощностей, общим объемом финансирования 637 миллионов рублей.

Акционерное общество «Воскресенские минеральные удобрения» входит в группу компаний ОХК «УРАЛХИМ» и расположено в подмосковном Воскресенске. Завод был запущен в 1931 году. Предприятие производит фосфорсодержащие удобрения, фосфорную и серную кислоты.