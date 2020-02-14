РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 фев. В строящемся детском садике в подмосковных Котельниках завершили работы по монтажу слаботочных систем и систем электроснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сотрудники администрации Котельников провели выездную проверку строительства детского сада на 235 мест в микрорайоне Новые Котельники.

«В данный момент на объекте завершены работы по монтажу слаботочных систем и систем электроснабжения, монтаж лифтового оборудования. Продолжаются отделочные работы, работы по установке сантехнического оборудования, облицовке лестничных маршей и укладке напольных покрытий», - говорится в сообщении.

Ввод здания в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.