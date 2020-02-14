РИАМО - 14 фев. «Мамонтовская сыроварня», расположенная в Богородском городском округе, расширила свое производство на средства гранта губернатора Московской области, которые предприниматели получили в 2019 году, сообщается на сайте «Богородские вести».

В прошлом году сыроварня получила грант на сумму 27 миллионов рублей. Их вложили в строительство модульной сыроварни, которая может производить 163 тонны сыра в год. Ее ввели в эксплуатацию в 2019 году.

«Благодаря гранту Московской области мы можем выпускать более разнообразную продукцию в больших объемах. Наши сыры – это уникальный ремесленный продукт, но их вкус привычен и понятен широкому кругу потребителей. Кроме того, у нас богатый ассортимент - от свежего молодого сыра до деликатесного с голубой плесенью», - сказала совладелица «Мамонтовской сыроварни» Елена Абрамова.

Она отметила, что на производстве также выпускают уникальные сорта сыра.

По ее словам, порадует любителей сыра и новинка - сыр с лавандой. Мнения дегустаторов разделились, кому-то сыр очень нравится, кто-то считает, что его есть невозможно. Также «Мамонтовская сыроварня» выпускает молочные конфеты.

«Немногим больше года назад мы обратились к губернатору Московской области - попали на прямой эфир телеканала «360», Андрей Юрьевич сказал, что наше производство поддержат. Мы очень благодарны, что была оказана существенная помощь по областной программе, благодаря которой мы развиваемся и радуем своих покупателей разнообразием и качеством продукции», - отметила Абрамова.

Основной вид деятельности «Мамонтовской сыроварни», которая работает с 2016 года, - переработка молока, производство широкого ассортимента сыров.

У фермы есть 21 голова крупного рогатого скота, которое содержится по договору в ЗАО «Ногинское». Также в собственности у производства находится 0,7 гектара земли, на которой расположена сыроварня.