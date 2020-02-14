РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В городском округе Домодедово заполнено свыше 85% территорий индустриальных парков – это один из самых высоких показателей в Московской области, сообщил глава городского округа Александр Двойных на подведении итогов социально-экономического развития муниципалитета.

Подведение итогов социально-экономического развития Домодедова за 2019 год прошло в пятницу в администрации муниципалитета.

«Важной работой остается развитие индустриальных парков. В настоящее время у нас одна из самых высоких заполняемостей в Московской области – более 85%, но это точно не должно нас останавливать в поиске новых резидентов», - отметил Двойных.

Он подчеркнул, что в 2019 году в индустриальный парк «Южные врата» привлечены четыре новых резидента. В 2020 году там начнется строительство нового корпуса с объемом инвестиций 1 миллиард рублей. Будет создано более 200 рабочих мест.

Также в 2020 году планируется начать строительство производственного комплекса площадью 5 тысяч квадратных метров с объемом инвестиций более 200 миллионов рублей на территории индустриального парка «Метако».