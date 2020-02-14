РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. Камеры в подъездах жилых домов начнут устанавливать в городском округе Мытищи в этом году, сообщил глава округа Виктор Азаров.
13 февраля в рамках выступления с отчетом за 2019 год глава городского округа Мытищи Виктор Азаров озвучил планы на будущий год. По его словам, ожидаются перемены в транспортной сфере, будет продолжен ремонт дорог, в рамках программы «Безопасный регион» в подъездах многоквартирных домов появятся камеры видеонаблюдения.
«В рамках системы «Безопасный регион» с 2020 года мы начнем устанавливать камеры в подъездах. В программу оснащения камерами попадает 3,6 тысячи подъездов. И она будет решена за два года. Необходимо чтобы каждый житель видел, где безопасность находится в «зеленой зоне», а где требуется дополнительное участие полиции. Программа требует больших финансовых ресурсов. Они будут выделяться из бюджета и в дальнейшем» - сказал глава округа.
Он отметил, что в 2020 году запланирован ремонт 52 участков автомобильных дорог протяженностью 17,5 километров. Порядка 83% данного плана — это территории сельских населенных пунктов. Будет оборудовано консолями 13 пешеходных переходов, реконструируют пешеходный переход на улице Крупской. Также 49 пешеходных переходов обустроят светильниками. Продолжится ремонт светофорных объектов.
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