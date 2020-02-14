РИАМО – 14 фев. В социальной сети «Одноклассники» совместно с телеканалом «Мульт» запустили специальное приложение с контентом для детей — «Время в подарок», оно призвано помочь родителям найти время на себя, что особенно актуально в День всех влюбленных, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

В приложении представлены мультфильмы от телеканала «Мульт» для детей разных возрастов. Весь контент разделен на три категории. В первой категории собрали анимационные фильмы для возрастной категории от года до трех лет, во втором разделе представлены мультфильмы для детей от четырех до пяти лет, а в третьем — от шести до семи лет.

«В Одноклассниках собраны люди совершенно разных поколений, для которых важна семья и общение с близкими. В большинстве своем это люди, которые уже стали родителями. Еще мы понимаем, что родительство — тяжелый труд, от которого иногда нужна короткая передышка. День всех влюбленных — хороший повод провести время наедине со своей половинкой или с собой», - сказал PR-директор социальной сети Сергей Томилов.

Это первый совместный проект «ОК» и телеканала «Мульт». В приложении собрано 12 мультсериалов, из каждого для пользователей соцсети будут доступны по четыре серии.

Также в разделы для детей возрастных групп четыре – пять лет и шесть – семь лет интегрированы развивающие игры от игровой платформы «ОК». Например, дети четырех или пять лет смогут собрать фрукты в «Веселом саду», а те, кто постарше, научат персонажей говорить в словесных игре «Слогонавт».

«Мы рады, что нам удалось подготовить сюрприз ко Дню всех влюбленных и, надеюсь, мы порадуем не только юных зрителей, но и их родителей, которые могут спокойно оставить своих детей под присмотром бабушек и дедушек и нашего приложения «Время в подарок», - отметила генеральный продюсер телеканала «Мульт» Татьяна Цыварева.