РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 фев. В рамках ежегодного отчета главы городского округа Мытищи Виктора Азарова состоялась торжественная церемония награждения самых активных жителей округа, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Глава поблагодарил активных неравнодушных жителей за вклад в развитие городского округа Мытищи и вручил мытищинским общественникам благодарственные письма губернатора Московской области и почетные грамоты главы округа за активную жизненную позицию, многолетнюю общественную деятельность, за участие в общественных мероприятиях и экологических проектах», - говорится в сообщении.

Среди награжденных присутствовали руководители и члены ТОСов, старосты сельских населенных пунктов, старшие по домам, сотрудники территориальных управлений – все те, кому жители делегировали право представлять их интересы.

«Это неравнодушные люди, любящие свой край, стремящиеся сделать его лучше, чище, красивее. Поэтому они так остро реагируют на недостатки и активно взаимодействуют с местными органами власти», - отмечается в материале.

Общественники деятельно участвуют во всех мероприятиях и стараются в своих обращениях по разным каналам донести до властных структур вопросы, которые волнуют жителей, и проблемы, которые требуют решения. В свою очередь власть благодарна общественникам за то, что они «держат руку на пульсе», показывают «узкие места» и зачастую подсказывают, как можно решить тот или иной вопрос.

«Сегодня мы видим высокий запрос на перемены, люди хотят более активно участвовать в жизни своего города, села, в принятии важных для них решений. Ключевая идея – это внимательная, чуткая, заботливая власть», - заключил Азаров.