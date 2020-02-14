РИАМО - 14 фев. Практика постоянного родительского контроля за питанием детей в школах введена в общеобразовательных учреждениях Реутова, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.



«В рамках проекта «Родительский контроль», запущенного на территории Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева, родители лично проверяют качество еды в общеобразовательных учреждениях муниципалитета. Мамы и папы школьников недавно в очередной раз посетили школьные столовые и продегустировали блюда», - рассказал Каторов.



Отмечается, что каждый родитель в любой удобный день может посетить школу и попробовать порцию завтрака или обеда, которые предлагают детям.



«Предварительно по данному вопросу необходимо связаться с классным руководителем для включения в список. Замечания и предложения по организации питания родители могут изложить устно ответственному по питанию, письменно директору школы или в журнале обратной связи», - уточнила порядок посещения родителями школьных столовых заместитель главы городской администрации Ольга Репина.



Подобная инициатива практикуется в муниципалитете не первый год.



«В нашей школе существует многолетняя традиция, в которой участвуют родители учеников. В любой день папы и мамы могут прийти в столовую и посмотреть, что едят их дети. Помимо этого, мы регулярно проводим анкетирование родителей, учеников и педагогов по организации питания», - рассказала директор школы №1 Реутова Ольга Бедрань.



С ассортиментом продукции в столовых мамы и папы могут ознакомиться и на ежегодных собраниях, после чего представители организаций питания рассказывают о калорийности продуктов, качестве сырья и о способах приготовления. В меню школьных столовых представлены в основном диетические, тщательно подобранные блюда.



«В образовательных учреждениях городского округа на протяжении нескольких лет работают две компании по организации питания – «Альянс» и «ОбедовЪ». Выбор компаний происходит на конкурсной основе, мы обращаем внимание на такие критерии, как ценовая политика, опыт и уровень квалификации персонала», - добавил начальник управления образования Реутова Иван Гетман.



С сентября 2020 года ученики начальных классов школ городского округа будут питаться абсолютно бесплатно. Такую задачу поставил губернатор Андрей Воробьёв всем муниципалитетам Подмосковья.